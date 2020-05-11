1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın ne durumda?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından sakin seyre yöneldi
 11 Mayıs 2020 08:57
Yazdır
Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın ne durumda?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından sakin seyre yöneldi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta dolar tarafındaki volatiliteyle birlikte sıçrama yapan gram altın sabah saatlerinde 389 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gün içinde gram altın en düşük 386.9 lira, en yüksek 391 lira seviyesini gördü.

Ons altın 1705 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise 642 lira seviyesinden satışa sunuluyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın güvenli liman olmaya devam etti
10 Mayıs 2020 11:03		 Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor
09 Mayıs 2020 23:41
Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
09 Mayıs 2020 17:21		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
08 Mayıs 2020 18:41
Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Mayıs 2020 18:36		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
08 Mayıs 2020 17:20
Dövizde gün sonu fiyatları
08 Mayıs 2020 17:19		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08 Mayıs 2020 13:33
Çeyrek altın ne kadar?
08 Mayıs 2020 13:06		 Rekor sonrası gram altın 392 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi deşifre oldu
Bayram namazı kılınabilecek mi?
Korona gitse de izi kalıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Bu 2 günde pazar alışverişi yapmayalım
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 2
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
fitness 1
evde kahvaltı yapamamak 2
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 4
puhahahaha 1
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 4
ona bir şeyler söyle 2
hamur işi 4
uyku düzeni 1
SON İLANLAR
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam