Kamuda muhasebe veya hesap verme kültürü ve sonuçları

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü köşesinde 'kamu yönetiminde muhasebe' konusuna değindi.

Ünlü yazısında:

Muhasebenin temelinde hesap verme vardır?

Kültürümüzde hesap vermenin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin" ifadesi herhalde hesabın önemini en iyi açıklayan cümle olsa gerektir. Hal böyle iken bir yerde hesap kitap işlerinden bahsedildiğinde hesap verme konumunda olanların rahatsız olduğunu görürsünüz. Nedense mensubu olduğumuz Din sürekli olarak bizi hesaba davet ederken ve hesap günü ile tehdit ederken garip bir şekilde bizler de sürekli olarak hesap vermekten kaçınmanın yollarını aramışızdır.

Allah-ü Teala, insanoğlunun mayasındaki kuralsızlığa meyli bildiği için sürekli olarak sınırları aşmamaya, kurallara uymaya ve hesaba çekileceğini unutmamaya davet etmektedir. Eğer kuralsızlık iyi olsaydı Allah sürekli olarak Peygamberleri vasıtasıyla uyarılar gönderme gereği duymazdı. Yani Allah keyfiliğe geçit vermiyor ve keyfiliğin sonuçlarını sürekli hatırlatıyor.

Bulunulan makam ve mevkilerde genellikle hesap verme yerine şeref verme tercih edilmiştir. Tamam şeref verelim ama bari şeref verme de bir hesap dahilinde olsun. Herhalde bunun kültürel bir alt yapısı olsa gerektir. Kendimizi hesaba çekmenin ne kadar önemli olduğu sürekli olarak bize hatırlatılsa da ister kamu, isterse özel sektör olsun eğer bir yerin sahibi konumundaysanız hep siz hesap sorarsınız ve hiç kimseye de hesap vermek istemezsiniz. Maalesef psikolojinin bu yönde olduğunu görürsünüz. Nitekim hesabını keserim, hesabını sorarım veya hesabını veremez gibi cümleler hep tehdit içeriklidir. Halbuki bu kavramlar tehdit olmaktan ziyade gündelik hayatın parçası haline gelmelidir.

Bu nedenle bırakın kamu kurumlarını bizzat sermayesini koyduğunuz ve sahibi olduğunuz şirketiniz dahi sizi hesap vermek zorunda bırakmaktadır. Çünkü, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan "Kişilik" kavramı sizi kurallar dahilinde hareket etmeye zorlar. Kişilik kavramı; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Yani bu şirket benimse istediğim gibi davranır, şirketin kasası bir nevi benim cebimdir diye hareket edemezsiniz. Böyle hareket ettiğiniz zaman ilk önce hesapları karıştırır sonra da vergi müfettişleriyle başınız derde girer.

Dolayısıyla sahibi olduğunuz bir işletmede dahi sürekli hesap vermeyle karşı karşıya kalırsanız oturduğunuz makam koltuğunun dahi size ait olmadığı kurumlarda nasıl davranmanız gerektiğini varın siz düşünün.

Kurumsallık arttıkça hesap verme normal hale gelir

İster kamu, isterse özel sektör kurumları olsun kurumsal kültür ne kadar sağlamsa yöneticilerin özel işleri ile kurumların işleri birbirinden o kadar ayrıdır ve asla birbirlerine karışmazlar. Kurumsal bir firmanın sahibi ve çocuklarının alım satım işlerine karıştığına şahit olabilir misiniz? Sadece ilgili yöneticilere lisanı münasiple öneride bulunabilirsiniz. Eğer alım satım işlerinden sorumlu bir yöneticinin işine karışırsanız bir anda ipin ucunun kaçtığını, firmanın profesyonellikten amatörlüğe doğru gittiğini görürsünüz.

Bu nedenledir ki kurumsal firmaların sahipleri kimsenin işine karışmazlar ve sonuca göre ilgili yöneticilerle yola devam edip etmemeye karar verirler. Yine kurumsal firmalarda duygusallığın yerinin olmadığını görürsünüz. Müşterilerden ziyade firma sahibinin keyfine göre ürün üreten bir firmanın muhasebesinin nasıl bir görüntü vereceğini herhalde anlatmaya gerek yoktur.

Aynı şekilde kamu kurumlarında da kurumsallık arttıkça duygusallığın yerini rasyonelliğin aldığını görürsünüz. Ancak, kurumsallık ve beraberinde gelen kurallar yöneticilerin çok fazla hoşuna gitmez. Zira kurumsallıkta hesap verme ve kurallara göre hareket merkeze oturmuştur. Çok uzun sürede oluşan kurallar keyfi hareketlerin önüne geçer. Bununla birlikte, kuralların ilahi mahiyeti olmadığı için değişmez olduğunu kimse iddia edemez. Zamanın ruhuna göre kuralların da revize edilmesi kaçınılmazdır. Ancak, sabahtan akşama ve yöneticinin keyfine göre değişen kulların olduğu kamu veya özel kurumlarda bir müddet sonra enkaz oluşmaya başlayacaktır.

Daha farklı bir anlatımla istişaresiz ve tepeden inme bir yöntemle keyfilik arzeden kural değişimleri ya da kural dışılıklar ister kamu isterse özel sektör olsun kurumları soba kurumuna döndürür.

Demek ki bizzat sahibi olduğunuz bir işletmenin dahi hesabını vermek zorunda iseniz, bir sandalyesine dahi sahip olmadığınız bir kamu kurumunda nasıl bir sorumluluk altında olmanız gerektiğini varın siz düşünün.

Hesap vermek zorunda olanlar keyfi hareket edemezler

İnancımıza göre insanoğlu yaptığı her işten hesaba çekilecektir. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda Allah'ın dahi belli kurallar dahilinde insanı hesaba çektiğini görürsünüz. Yani Allah dahi kendi yarattığı insanı hesaba çekerken koyduğu kuralları merkeze almakta ve keyfi hareket etmemektedir.

Hesap verme konumunda olanların sürekli olarak mizanlarına bakması gerekir. Zira borç-alacak eşitliği mantığıyla işleyen mizana dikkatli bakıldığında gidişat bütün açıklığıyla görülebilir. Mizandan anlamayanlar ise anlayanlara sormak zorunda olduğunu bilmelidirler. Nitekim özel sektörde her işletmenin bir mali müşaviri vardır. İşletme büyüdükçe de mali müşavirlerin yanında bir de yeminli mali müşavirler görev alırlar. Dolayısıyla da işletme yöneticilerine muhasebe kayıtlarındaki durumu bunlar anlatırlar.

Kamuda veya özelde hesap vermek zorunda olduğunun farkına varan yöneticiler, mizandaki hesap kalemlerinin kötü olmasının sonucunda hesaplarının kesileceğini bilirler. Şayet kurallara aykırılık varsa işin yöneticiliği kaybetmekle kalmayacağını bir de işin cezai boyutu olduğunu her yönetici bilmek zorundadır. Nitekim bana bir şey olmaz diye diye keyfilik denizinde yüzenlerin ömrü ahirlerinde adliye koridorlarını arşınladıklarına çokça şahit olunmuştur.

Gariptir ki kamu yönetiminde kurumsallıktan uzaklaşıldıkça hesap verme kültürü giderek yerini keyfilik kültürüne bırakmaktadır. Özel hayatında komşusunun tek bir elmasını dahi izinsiz alanların helalleşmek için sabaha kadar uykusu kaçarken aynı insanların kamu yönetiminde 84 milyon insanın hakkına karşı son derece rahat olmasını izahta zorlandığımı ifade etmek isterim. Acaba hesap soranın açık olmasının bunda etkisi olabilir mi? Yani komşum benden milletin içinde hesap sorarsa düşüncesi yatıyor olabilir mi? Nasıl olsa kamu malının özel mallar gibi belirli bir sahibi yok, herkesin malı aslında kimsenin malı değildir mantığı ön plana geçebiliyor. İyi de hesap gününü ne yapacağız? Sahi bir de hesap günü var değil mi?