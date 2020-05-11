1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var

FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'dan toplam 20 bin kişi ihraç edildi, 5 bine yakınının ihraç dosyasının bakanlıkta bekliyor ve FETÖ ile iltisaklı 20 bin kişi daha belirlendi.
 11 Mayıs 2020 09:40
Yazdır
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var

Hürriyet Gazetesin'de Nedim Şener bugünkü yazısında, FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'dan ihraç olan kamu personeli sayısı hakkında bilgi verdi.

Şener yazısında TSK'dan toplam 20 bin kişinin ihraç edildiği, 5 bine yakınının ihraç dosyasının bakanlıkta olduğu ve 20 bin kişi daha belirlendiğini bildirdi.

20 BİN İHRAÇ

Biliyorsunuz, 15 Temmuz darbe girişimine 5 bin 600 civarında subay/astsubay olmak üzere 8 bin dolayında TSK mensubu katılmıştı. O günden beri yapılan mücadele sonucunda 5 bin 600'ün yanında 20 bin FETÖ mensubu tespit edilip haklarında işlem yapıldı. Net rakam vermek gerekirse, bugüne kadar TSK'dan toplam 19 bin 203 kişi ihraç edildi. Yaklaşık 5 bine yakın kişinin ihraç dosyası ise hala bakanlıkta.

20 BİN DAHA BELİRLENDİ

Hepsi bu mu? Elbette değil, ankesörlü hat inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsamında 20 binden fazla FETÖ mensubu daha tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi koordinesinde, ankesörlü hat aracılığıyla FETÖ'cü sivil imamlarıyla görüşme yapan TSK mensubu 20 bin kişi daha belirlendi.

Bu rakamları sadece içinde bulunduğumuz mevcut durumu, FETÖ ile mücadelede alınması gereken bir yol olduğunu anlatmak için aktarıyorum. Ve aktardığım bu rakamlar sakın ola ki aklınıza, "FETÖ'cüler darbe yapabilir" fikrini getirmesin. Çünkü 20 bin FETÖ'cüyü yan yana getirseniz sivil imamlarından izin almadan tuvalete gidemezler. Şöyle düşünün: Örgüt istedi diye katalogdan eş seçen, doğan çocuğuna FETÖ elebaşı Gülen'in isim vermeden ad koyamayan mankurtlaşmış kişilerden söz ediyoruz. Öte yandan kamu yönetiminde böyle bir girişim ihtimaline karşı alınmış birçok düzenleme var.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilanı
11 Mayıs 2020 11:10		 BDDK 3 yabancı bankaya swap yasağını kaldırdı
11 Mayıs 2020 10:18
YÖK'ten MYO'larla ilgili önemli kadro aktarım kararı!
11 Mayıs 2020 10:05		 Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
11 Mayıs 2020 09:41
Kamuda muhasebe veya hesap verme kültürü ve sonuçları
11 Mayıs 2020 09:32		 65 yaşa formül aranıyor
11 Mayıs 2020 08:54
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
10 Mayıs 2020 23:00		 'Kontrollü sosyal hayat'a geçişin ilk adımları yarın atılacak
10 Mayıs 2020 18:00
MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi
10 Mayıs 2020 17:31		 Umre parası iadesi için açıklama
10 Mayıs 2020 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Anadolu Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilanı11:06 - Gram altın 389 lira seviyelerinde10:54 - Vakaların azaldığı ilden tedirgin eden görüntü: İkinci dalga gelebilir uyarısı10:51 - İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme10:48 - İnşaat maliyet endeksi yüzde 6,92 artış gösterdi10:47 - '18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında'10:45 - Konyalı berber, yasağın sona ermesinin ardından ilk müşterisini ücretsiz traş etti10:40 - Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı10:39 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti10:29 - Bilim Kurulu Üyesi: Eski normale dönüş 1-2 yıl mümkün değil
10:18 - BDDK 3 yabancı bankaya swap yasağını kaldırdı10:05 - YÖK'ten MYO'larla ilgili önemli kadro aktarım kararı!10:05 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:02 - Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı09:53 - Dolar güne sakin başladı09:41 - Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu09:40 - TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var09:32 - Kamuda muhasebe veya hesap verme kültürü ve sonuçları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
Korona gitse de izi kalıyor
Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
konuşması en güzel dil 4
İletiler kısmına gelen yenilik 2
ekmek pişirme makinası 2
e-use 3
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 3
yarım 1
belirsizlik 1
puhahahaha 1
Peynir ekmek don köynek 2
SON İLANLAR
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam