TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
|11 Mayıs 2020 09:40
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Hürriyet Gazetesin'de Nedim Şener bugünkü yazısında, FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'dan ihraç olan kamu personeli sayısı hakkında bilgi verdi.
Şener yazısında TSK'dan toplam 20 bin kişinin ihraç edildiği, 5 bine yakınının ihraç dosyasının bakanlıkta olduğu ve 20 bin kişi daha belirlendiğini bildirdi.
20 BİN İHRAÇ
Biliyorsunuz, 15 Temmuz darbe girişimine 5 bin 600 civarında subay/astsubay olmak üzere 8 bin dolayında TSK mensubu katılmıştı. O günden beri yapılan mücadele sonucunda 5 bin 600'ün yanında 20 bin FETÖ mensubu tespit edilip haklarında işlem yapıldı. Net rakam vermek gerekirse, bugüne kadar TSK'dan toplam 19 bin 203 kişi ihraç edildi. Yaklaşık 5 bine yakın kişinin ihraç dosyası ise hala bakanlıkta.
20 BİN DAHA BELİRLENDİ
Hepsi bu mu? Elbette değil, ankesörlü hat inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsamında 20 binden fazla FETÖ mensubu daha tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi koordinesinde, ankesörlü hat aracılığıyla FETÖ'cü sivil imamlarıyla görüşme yapan TSK mensubu 20 bin kişi daha belirlendi.
Bu rakamları sadece içinde bulunduğumuz mevcut durumu, FETÖ ile mücadelede alınması gereken bir yol olduğunu anlatmak için aktarıyorum. Ve aktardığım bu rakamlar sakın ola ki aklınıza, "FETÖ'cüler darbe yapabilir" fikrini getirmesin. Çünkü 20 bin FETÖ'cüyü yan yana getirseniz sivil imamlarından izin almadan tuvalete gidemezler. Şöyle düşünün: Örgüt istedi diye katalogdan eş seçen, doğan çocuğuna FETÖ elebaşı Gülen'in isim vermeden ad koyamayan mankurtlaşmış kişilerden söz ediyoruz. Öte yandan kamu yönetiminde böyle bir girişim ihtimaline karşı alınmış birçok düzenleme var.
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