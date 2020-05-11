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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti

Virüs nedeniyle 283 bin 877 kişi hayatını kaybetti
 11 Mayıs 2020 10:39
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 283 bin 877 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 493 bin 500 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bin 221'e yükseldi.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 367 bin 638 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (264 bin 663), İngiltere (219 bin 183), İtalya (219 bin 70), Rusya (209 bin 688), Fransa (176 bin 970), Almanya (171 bin 879), Brezilya (162 bin 699), Türkiye (138 bin 657), İran (107 bin 603), Çin (82 bin 918), Kanada (68 bin 848), Peru (67 bin 307), Hindistan (67 bin 259), Belçika (53 bin 81), Hollanda (42 bin 627), Suudi Arabistan (39 bin 48), Meksika (35 bin 22), Pakistan (30 bin 941), İsviçre (30 bin 305), Ekvador (29 bin 559), Şili (28 bin 866), Portekiz (27 bin 581), İsveç (26 bin 322), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 996), Belarus (22 bin 973), Katar (22 bin 520), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 198), Japonya (16 bin 489), İsrail (16 bin 477), Polonya (15 bin 996), Avusturya (15 bin 871), Romanya (15 bin 362), Ukrayna (15 bin 232), Bangladeş (14 bin 657), Endonezya (14 bin 32), Kolombiya (11 bin 63), Güney Kore (10 bin 909), Filipinler (10 bin 794), Danimarka (10 bin 429), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 347), Sırbistan (10 bin 114) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 15)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 31 bin 855, İtalya 30 bin 560, İspanya 26 bin 621, Fransa 26 bin 380, Brezilya 11 bin 123, Belçika 8 bin 656, Almanya 7 bin 569, İran 6 bin 640, Hollanda 5 bin 440, Kanada 4 bin 870, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 786, Meksika 3 bin 465, İsveç 3 bin 225, Hindistan 2 bin 212, Ekvador 2 bin 127, Rusya 1915, Peru 1889, İsviçre 1833, İrlanda 1458, Portekiz 1135, Endonezya 973, Romanya 961, Polonya 800, Filipinler 719, Pakistan 667, Japonya 637, Avusturya 618, Danimarka 529, Kolombiya 463, Ukrayna 391, Dominik Cumhuriyeti 388, Şili 312, Güney Kore 256, İsrail 252, Suudi Arabistan 246, Bangladeş 228, Sırbistan 215, Birleşik Arap Emirlikleri 198, Güney Afrika Cumhuriyeti 194, Belarus 131, Singapur 20, Katar 14."
Anadolu Ajansı
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