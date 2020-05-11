Konyalı berber, yasağın sona ermesinin ardından ilk müşterisini ücretsiz traş etti

- Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Konya'da kontrollü şekilde faaliyete geçen işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uymaya devam etti.

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesindeki kuaför salonunda hizmet veren ve 21 Mart'tan bu yana kapalı olan işyerini açan berber Ali Can Uysal (27), kararın sevincini ilk müşterisini ücretsiz tıraş ederek kutladı. Kuaför salonunda sabahın ilk saatlerinden itibaren tedbirlerini en üst düzeyde aldığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır iş yerimiz kapalıydı, bugünden itibaren hizmet vereceğiz ama kurallara uyarak. Ben de bir aile babasıyım. Evime virüs taşımak istemem. Bu nedenle her şeye dikkat edeceğiz ama dükkanımızı açabildiğimiz için mutluyum. Kendime bir söz vermiştim, 'Ne zaman açılırsak, ilk müşterimi ücretsiz tıraş edeceğim.' diye. Bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Uysal, kuaför salonundaki tüm teçhizatların sterilize edildiğini, ayrıca her müşteriden sonra kullanılan her malzemenin tekrardan dezenfektanlarla temizlediğini de sözlerine ekledi.

- Aksaray

Aksaray'da yaklaşık 2 aydır Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bugün ilk müşterilerini kabul eden işletmeler, belirlenen hijyen koşullarını yerine getirerek randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.

- Karaman'da berberlerde yoğunluk yaşanıyor

Karaman'da ise kent merkezindeki tüm berberler, sabah saatlerinden itibaren açıldı. İşletmelerde koruyucu maske ve eldiven kullanımına özen gösterildiği gözlendi.

Tahsin Ünal Mahallesi'nde berberlik yapan Serdar Büyükeken, randevu sistemi ile müşterilerini tıraş ettiklerini söyledi. Yoğunluk yaşandığını belirten Büyükeken, "Koronavirüs kapsamında kapalı olan iş yerlerimizi açtık. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Eldiven ve maskemizi takarak önlemimizi alıyoruz." dedi.

Berber Abdullah Balıkçı da işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek iş yerlerinin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sabah saat 09.00'da berber, kuaför ve güzellik salonları kontrollü olarak hizmete açıldı. Berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarının da müşterilerin de hijyen kurallarına riayet ettiği gözlendi. İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.