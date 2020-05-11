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'18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında'

Bakan Selçuk: Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88,29 TL prim ile bütün aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında"
 11 Mayıs 2020 10:47
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'18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, sosyal güvencesi olmayanların aile üyeleri dahil aylık 88,29 lira prim ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden "Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) bütün vatandaşların erişim sağladığını hatırlatan Selçuk, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88,29 TL prim ile bütün aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı bütün çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında." bilgisini paylaştı.

Selçuk, vatandaşlara 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın bu hizmetlerin sunulduğunun altını çizdi.

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayılarını da paylaşan Bakan Selçuk, 2002'de geri ödeme listesindeki 5 bin 423 ilaç sayısının bu yıl 8 bin 976'ya ulaştığını, 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 26 bin 363'e yükseldiğini kaydetti.

Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıca tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik ve tıbbi cihazların Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan bütün kurumlardan alınabildiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı
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