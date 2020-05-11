İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme
İstanbul'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibari ile uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.
|11 Mayıs 2020 10:51
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Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.
Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.
#MetroDuyuruMetro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2020
11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle seferler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
🔴 İşletmedeki hatlarımız (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06:00-23:00 arasında hizmet verecek
🔴 F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye açılacak
Ayrıntılar 👉 https://t.co/iLbbvZYpWo
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