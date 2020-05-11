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Vakaların azaldığı ilden tedirgin eden görüntü: İkinci dalga gelebilir uyarısı

Rize'de, corona virüs vakalarının azalması ile halk, cadde ve sokakları doldurdu. İl Pandemi Kurulu, yoğunluk yaşanan alanlara yeni uyarı yazıları astı, polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Doç. Dr. Uğur Kostakoğlu, "Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz durum ama daha fazla olursa ikinci dalga gelebilir" uyarısında bulundu.
 11 Mayıs 2020 10:54
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Vakaların azaldığı ilden tedirgin eden görüntü: İkinci dalga gelebilir uyarısı

Corona virüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma ile kent sakinleri, cadde ve sokakları doldurmaya başladı. Bazı bölgelerde oluşan yoğunluğu üzerine İl Pandemi Kurulu, sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yeni tedbirler aldı.

Polis ekipleri, kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda halkı sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Yoğunluğun yaşandığı alanlara ise yeni uyarı afişleri asıldı. Uyarılarda ''Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz'', ''Kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız'' ve ''Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir'' denildi.

''BU KALABALIKLAR BENİ ŞAŞIRTTI''

Evden işi olduğu için dışarı çıktığını belirten Dursun Ali Avcılar, "İşi olmayan sokağa çıkmasın. Benim işlerim vardı, geldim alışverişimi yaptım, hızlıca geri dönüyorum. Zamanımı evde geçiriyorum. Bu hastalık bitene kadar da duracağım" dedi.

Mehmet Topaloğlu ise "Vakalar azaldıkça insanlar corona virüsün etkisini kaybettiğini düşünüyor ve sokaklara çıkıyor. Alışveriş yapan da yok bence, boş boş geziyorlar" diye konuştu.

Rabia Satıroğlu da "Vatandaş kendi kendini koruyacak. Yetkililer sürekli sesleniyor ama vatandaş kendi bildiğini yapıyor. İlaçlarım bitmişti, onları almak için geldim, hemen köyüme dönüyorum. Bu kalabalık beni şaşırttı, ne kadar uyarı yapılırsa yapılsın vatandaşlar birbirinin yanında yürüyor" dedi.

Uzun bir süre sonra evden çıktığını söyleyen Havva Mutlu, "Bugün işlerim vardı, onları halledeyim, diye dışarıya çıktım. Ama çok kalabalık sokaklar. Hastalık var, Allah herkesi kurtarsın. Kimisinin maskesi yok, dikkat etmiyorlar" diye konuştu.

KOSTAKOĞLU: İKİNCİ DALGA GELEBİLİR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Kostakoğlu, hayatın eskisi gibi normal olmayacağını belirterek, yeni normalleşme standartları olacağını söyledi.

Kostakoğlu, "Son zamanlarda vaka sayılarına baktığımızda ufak kıpırdanmalar var. Bu normalleşme sürecinde beklediğimiz bir durum ama bu daha fazla olursa o zaman ikinci dalga gelebilir. Biz de tekrar aynı karantinalara dönmek zorunda kalabiliriz. Bu normalleşme süreci içinde gördüğümüz manzaralar bizleri endişeye sürükleyecek boyutta. Halkımız salgın bitmiş gibi davranmaktadır. Bu aşamada rehavete kapılıp tedbirleri elden bırakırsak ikinci dalga corona virüs salgınını yaşamaktan kurtulamayız. Halkımızın şunu çok iyi bilmesi lazım, biz yeniden bir normalleşmeye yeni bir standart oluşturmaya çalışacağız. Eğer bir aşı bulabilir ve herkes immün duruma gelebilirse o zaman belki eski hayatımıza geri dönebiliriz. Şimdilik aldığımız bu tedbirlere harfiyen uyuyacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, topluluklarda maskelerimizi takacağız, mümkün olduğu kadar evde kalacağız" dedi.

''YAŞAM TARZI OLMALI''

Vaka sayılarının azalmasının sokağa çıkılması gerektiği anlamını taşımadığını vurgulayan Kostakoğlu, "Sokağa çıkmalarına belirli zamanlarda izin verilecek olan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındakiler maskeleri olmadan asla sokağa çıkmayacaklar, yanındaki arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını uyacaklar. Çocukların da maske takması bazen zor olabiliyor o yüzden yanındaki büyükler mutlaka maske takması gerekiyor. Yani hepimiz birbirimizi uyaracağız. Sürekli otoritenin bir kural koymasına gerek yok. Biz bunu bir yaşam tarzı haline getireceğiz" diye konuştu.
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