Gram altın 389 lira seviyelerinde
|11 Mayıs 2020 11:06
|Yazdır
Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 389 liradan işlem görüyor.
Cuma günü kapanışta, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 390,4 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 389 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.Dolar güne sakin başladı Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs 2020 12:51
|Gün ortası döviz fiyatları
11 Mayıs 2020 12:15
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
11 Mayıs 2020 10:05
|Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın ne durumda?
11 Mayıs 2020 08:57
|Altın güvenli liman olmaya devam etti
10 Mayıs 2020 11:03
|Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor
09 Mayıs 2020 23:41
|Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
09 Mayıs 2020 17:21
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
08 Mayıs 2020 18:41
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Mayıs 2020 18:36
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
08 Mayıs 2020 17:20