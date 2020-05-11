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Tarım Bakanlığı'ndan 1.2 Milyar TL'lik hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD-II programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Toplam hibe desteği bütçesi 1.2 milyar tl (158 milyon avro)
 11 Mayıs 2020 11:20
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Tarım Bakanlığı'ndan 1.2 Milyar TL'lik hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli;

"Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık.

IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bu çağrı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek.

Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin destek bütçesi 104 Milyon Avro, yani 790 Milyon'dur. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 Avro arasındaki projelere %50-70 oranında hibe desteği sağlanacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için ise 54 Milyon Avro 410 Milyon Liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 Avro arasındaki projelere % 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak.

Toplamda 1.2 Milyar TL hibe desteği bütçesi ayrılan IPARD-II 9. Başvuru Çağrı İlanına ilişkin ayrıntılı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı ve bereketli günler diliyorum."
Memurlar.Net
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