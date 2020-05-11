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Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı

Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in cenaze törenine izin vermeyeceklerini söyleyen Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alındı. Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları gelen talimatla kapatıldı.
 11 Mayıs 2020 11:27
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Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı

Ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde cenaze törenine izin vermeyeceklerini söyleyen Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı ve Kayseri'deki tüm ülkü ocakları şubeleri ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Serdar Turan konuyu sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."

Bahçeli, bizzat aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u arayarak kararını bildirdiği, bunun üzerine Ersoy'un MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Ülkü Ocakları binasına giderek Turan'a Bahçeli'nin kararını tebliğ edip Ülkü Ocakları binasının anahtarlarını teslim aldıkları öğrenildi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: Liderimizin takdiri

Gazete Fersude'nin haberine göre, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy konuyla ilgili konuştu ve "Liderimiz beni telefonla arayarak durumu bildirdi, İl Başkanımız Serkan Tok ile birlikte ocağımıza giderek Serdar Turan'a durumu tebliğ edip anahtarlarımızı teslim aldık. İl ocak ve bağlı bütün ocaklar liderimizin talimatıyla ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. Tamamıyla liderimizin takdiridir." dedi.

Ne olmuştu?

Ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazesi Kayseri'ye getirilmişti.

Serdar Turan, Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye getirilmesini ve cenaze töreni düzenlenmesini engelleyeceklerini öne sürerek, tehditler savurmuştu.
Memurlar.Net
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