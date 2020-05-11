1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı

Amasya'da Kovid-19'u yenen 9 jandarma personeli, Samsun'daki Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünde immün plazma bağışında bulundu- Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım:- "İyileşen bir kişi toplamda 3 defa plazma bağışı yapabiliyor. Her yaptığı bağışta 2 hastada kullanabilecek miktarda immün plazma alıyoruz"
 11 Mayıs 2020 11:52
Yazdır
Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için bağış yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, kentte görevli jandarma personeline Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonuçlarında bir teğmen, bir uzman jandarma ve 7 jandarma erin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Jandarma personeline, 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerin sonuçları ise negatif çıktı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelen askerler, immün plazma bağışında bulundu.

Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma tedavisinin, Kovid-19 tedavisi devam kişilere uygulandığını hatırlattı.

Kovid-19'u yenen kişilerin, bu virüse karşı vücutlarında oluşan antikorları plazma bağışıyla aldıklarını anlatan Yıldırım, "İmmün plazmayı tedavileri devam eden kişilerin istifadelerine sunuyoruz. Bu anlamda Kızılayın ülke genelinde immün plazma bağış noktalarından bir tanesiyiz. Biz İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iyileşen kişilere ulaşıyoruz. Onların tedavi sonrasındaki sürecini değerlendirip bağışa uygunsa randevularını oluşturuyoruz. Burada bağışları alıyoruz. İyileşen bir kişi toplamda 3 defa plazma bağışı yapabiliyor. Her yaptığı bağışta 2 hastada kullanabilecek miktarda immün plazma alıyoruz." diye konuştu.

- "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz"

Türkiye'de koronavirüsle her yönüyle mücadele edildiğine işaret eden Yıldırım, "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sen iyileştin, iyileştirme sırası sende. Bu çerçevede Kovid-19 tanısı alan, iyileşen ve uygun şartları taşıyan kişileri immün plazma bağışı için Bölge Kan Merkezimize davet ediyoruz. Bugünkü bağışçılarımız Amasya ilinden geliyorlar, Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerlerimiz. Askerlerimiz Kovid-19 tanısı aldıktan sonra gerekli tedavilerini aldılar, iyileştiler ve bağış için yeterli süre geçtikten sonra bugün burada immün plazma bağışı için geldiler. Toplamda 9 askerimizden immün plazma bağışını gerçekleştiriyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuzey Afrika sıcakları geliyor... Sıcaklık 35 dereceyi aşacak
11 Mayıs 2020 12:21		 Tarım Bakanlığı'ndan 1.2 Milyar TL'lik hibe desteği
11 Mayıs 2020 11:20
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
11 Mayıs 2020 11:17		 Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor
11 Mayıs 2020 11:11
Vakaların azaldığı ilden tedirgin eden görüntü: İkinci dalga gelebilir uyarısı
11 Mayıs 2020 10:54		 İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme
11 Mayıs 2020 10:51
Konyalı berber, ilk müşterisini ücretsiz traş etti
11 Mayıs 2020 10:45		 Bilim Kurulu Üyesi: Eski normale dönüş 1-2 yıl mümkün değil
11 Mayıs 2020 10:29
Dolar güne sakin başladı
11 Mayıs 2020 09:53		 Milli Kütüphane de korunacak
11 Mayıs 2020 08:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı12:42 - İstanbul'da AVM önünde yoğunluk12:40 - YHT kazasında, tren teşkil memurunun tutukluluğu devam edecek12:21 - Kuzey Afrika sıcakları geliyor... Sıcaklık 35 dereceyi aşacak12:15 - Gün ortası döviz fiyatları11:52 - Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı11:51 - DHMİ havalimanlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı11:41 - AVM'ler kapılarını yeniden açtı11:39 - Kuaför ve berberde en fazla 30 dakika kalma uyarısı
11:30 - Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti11:27 - Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı11:20 - Tarım Bakanlığı'ndan 1.2 Milyar TL'lik hibe desteği11:17 - 12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi11:15 - İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar yükseldi11:11 - Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor11:10 - Anadolu Üniversitesi Rektör adaylığı başvuru ilanı11:06 - Gram altın 389 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti
Korona gitse de izi kalıyor
Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-use 3
aman ne bileyim ben 2
destan yazmak 3
İletiler kısmına gelen yenilik 2
aşı vurulmaya gerek yok 2
yarım 1
09.05.2020 buket aydın'ın istifa etmesi 1
ekmek pişirme makinası 2
Pinhani 1
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 3
SON İLANLAR
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam