Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı
|11 Mayıs 2020 11:52
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- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 9 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için bağış yaptı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, kentte görevli jandarma personeline Kovid-19 testi yaptırdı.
Test sonuçlarında bir teğmen, bir uzman jandarma ve 7 jandarma erin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Jandarma personeline, 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerin sonuçları ise negatif çıktı.
Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelen askerler, immün plazma bağışında bulundu.
Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma tedavisinin, Kovid-19 tedavisi devam kişilere uygulandığını hatırlattı.
Kovid-19'u yenen kişilerin, bu virüse karşı vücutlarında oluşan antikorları plazma bağışıyla aldıklarını anlatan Yıldırım, "İmmün plazmayı tedavileri devam eden kişilerin istifadelerine sunuyoruz. Bu anlamda Kızılayın ülke genelinde immün plazma bağış noktalarından bir tanesiyiz. Biz İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iyileşen kişilere ulaşıyoruz. Onların tedavi sonrasındaki sürecini değerlendirip bağışa uygunsa randevularını oluşturuyoruz. Burada bağışları alıyoruz. İyileşen bir kişi toplamda 3 defa plazma bağışı yapabiliyor. Her yaptığı bağışta 2 hastada kullanabilecek miktarda immün plazma alıyoruz." diye konuştu.
- "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz"
Türkiye'de koronavirüsle her yönüyle mücadele edildiğine işaret eden Yıldırım, "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz." ifadesini kullandı.
Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sen iyileştin, iyileştirme sırası sende. Bu çerçevede Kovid-19 tanısı alan, iyileşen ve uygun şartları taşıyan kişileri immün plazma bağışı için Bölge Kan Merkezimize davet ediyoruz. Bugünkü bağışçılarımız Amasya ilinden geliyorlar, Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerlerimiz. Askerlerimiz Kovid-19 tanısı aldıktan sonra gerekli tedavilerini aldılar, iyileştiler ve bağış için yeterli süre geçtikten sonra bugün burada immün plazma bağışı için geldiler. Toplamda 9 askerimizden immün plazma bağışını gerçekleştiriyoruz."
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