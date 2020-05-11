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Kuzey Afrika sıcakları geliyor... Sıcaklık 35 dereceyi aşacak

Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak. Sıcaklıklar, bu hafta ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerine çıkacak.
 11 Mayıs 2020 12:21
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Kuzey Afrika sıcakları geliyor... Sıcaklık 35 dereceyi aşacak

Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ÜLKEYİ TERK ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti.

KUZEY AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.

BUGÜN VE YARIN YAĞIŞ YOK

Bugün ve yarın yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Çarşamba günü ülkenin kuzey kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA SICAKLIKLARI 30 DERECE VE ÜZERİNE ÇIKACAK

Üç büyük ilde beklenilen hava durumuna bakıldığında, Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul'da da hafta boyunca havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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