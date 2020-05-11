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YHT kazasında, tren teşkil memurunun tutukluluğu devam edecek

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
 11 Mayıs 2020 12:40
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YHT kazasında, tren teşkil memurunun tutukluluğu devam edecek

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dosyanın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, ardından buna ilişkin sanık Yıldırım'a söz verildi.

Yıldırım, 30 yıl boyunca mesleğini severek ve gururla yaptığını söyledi. Daha ilk duruşmada kazaya neden olan hatasını kabul ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hatadan dolayı bugün buradayım. Ailemden, çocuklarımdan ayrı kaldım. Hem sağlığım hem de aile düzenim bozuldu. Üniversitedeki çocuğum öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Evet, yaptığım hatayı kabul ediyorum, bunu ilk duruşmada da söyledim. Ben 58 yaşındayım, adresim ailemin yanıdır, gidecek başka da yerim yok. Uzun süredir tutukluyum, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısının talebini dinledikten sonra sanık Yıldırım'ın beyanını alan mahkeme, ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Anadolu Ajansı
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