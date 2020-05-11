YHT kazasında, tren teşkil memurunun tutukluluğu devam edecek
|11 Mayıs 2020 12:40
|Yazdır
Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dosyanın tek tutuklu sanığı tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, ardından buna ilişkin sanık Yıldırım'a söz verildi.
Yıldırım, 30 yıl boyunca mesleğini severek ve gururla yaptığını söyledi. Daha ilk duruşmada kazaya neden olan hatasını kabul ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir hatadan dolayı bugün buradayım. Ailemden, çocuklarımdan ayrı kaldım. Hem sağlığım hem de aile düzenim bozuldu. Üniversitedeki çocuğum öğrenimini bırakmak zorunda kaldı. Evet, yaptığım hatayı kabul ediyorum, bunu ilk duruşmada da söyledim. Ben 58 yaşındayım, adresim ailemin yanıdır, gidecek başka da yerim yok. Uzun süredir tutukluyum, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."
Cumhuriyet savcısının talebini dinledikten sonra sanık Yıldırım'ın beyanını alan mahkeme, ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
10 Mayıs 2020 22:51
|Elazığ'da darp ve çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama
10 Mayıs 2020 21:24
|'MİT cenazesi ifşasında bilgiler sistematik biçimde ifşa edildi'
09 Mayıs 2020 11:59
|Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine davasının duruşması belli oldu
08 Mayıs 2020 14:43
|Metin İyidil'in dosyası Yargıtayda
07 Mayıs 2020 11:20
|Hakan Aygün tahliye edildi
06 Mayıs 2020 11:47
|Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye
06 Mayıs 2020 08:02
|Adnan Oktar davasında tutukluluğa devam kararı
05 Mayıs 2020 16:38
|Tepki çeken tahliye kararı itiraz sonucu kaldırıldı
05 Mayıs 2020 07:51
|Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında yeni gelişme
04 Mayıs 2020 23:23