İstanbul'da AVM önünde yoğunluk
Beylikdüzü'nde alışveriş için bekleyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer şehirlerde de benzer görüntüler vardı.
|11 Mayıs 2020 12:42
|Yazdır
Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM'ler, tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle kapılarını yeniden açtı.
İstanbul Beylikdüzü'nde saat 11.00'da açılan bir AVM'ye girmek isteyenler, sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
AVM ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bazı vatandaşlar, AVM önündeki banklarda oturarak AVM'nin açılmasını bekledi.
Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kuaföre gidecekler için 10 kural
11 Mayıs 2020 08:59
|356 AVM yarın kapılarını yeniden hizmete açıyor
10 Mayıs 2020 11:38
|Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
10 Mayıs 2020 08:01
|İstanbul'da ramazan pidesi satışları yüzde 30 düştü
09 Mayıs 2020 11:24
|Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu
08 Mayıs 2020 15:07
|İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı
08 Mayıs 2020 14:44
|Hamsi ihracatı 6,3 milyon dolar kazandırdı
08 Mayıs 2020 12:14
|AVM'ler 11 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor
08 Mayıs 2020 11:47
|Facebook ve Google, evden çalışmayı yıl sonuna kadar uzattı
08 Mayıs 2020 10:41
|Kiracıların indirim davası
08 Mayıs 2020 09:32