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İstanbul'da AVM önünde yoğunluk

Beylikdüzü'nde alışveriş için bekleyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer şehirlerde de benzer görüntüler vardı.
 11 Mayıs 2020 12:42
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İstanbul'da AVM önünde yoğunluk

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM'ler, tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle kapılarını yeniden açtı.

İstanbul Beylikdüzü'nde saat 11.00'da açılan bir AVM'ye girmek isteyenler, sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

AVM ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bazı vatandaşlar, AVM önündeki banklarda oturarak AVM'nin açılmasını bekledi.

Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
Memurlar.Net
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