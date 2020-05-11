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Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler, bu sabah itibariyle hizmete başladı.Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. 1.5 ay sonra yeniden açılan berber ve kuaförler hizmetlerine, yüzde 40 zam getirdi.
 11 Mayıs 2020 12:43
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Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler, bu sabah itibariyle hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. 1.5 ay sonra yeniden açılan berber ve kuaförler hizmetlerine, yüzde 40 zam getirdi.

Ancak hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, kapalı oldukları dönem içerisinde devlet tarafından destek almalarına rağmen, ücretlerde yüzde 40 zamlı tarife üzerinden fiyat almaya başladı.

Başkan açıkladı

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför, berber ve güzellik salonlarının gelir kaybından dolayı 11 mayıs 2020 pazartesi açılmaları itibarıyla yüzde 40 zam olacağını söyledi.

15-20 dakikalık arayla hizmet verilecek

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, yürütülen çalışmaların detaylarını anlattı. İşletmelerde koltuklar arasında mesafe olacağını kaydeden Uzun, "3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk çalışacağız. 5 koltuk varsa 3 koltuk çalışacağız, Ortadaki koltuğu boş bırakacağız ve 2 metrelik mesafeler olacak. Tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak" diye konuştu.

Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz

Salgın tedbirleri kapsamında koruyucu önlük ve kullan at havlu temini başlattıklarını da vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti: "Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz. 10 günlük stok yaptık ama sonrası için sıkıntılı bir süreç olabilir. Koruyucu önlük sorununu ise tek kullanımlık boya önlükleri ile aşacağız." Dükkanlarda kolonya, dezenfektan kullanımının en üst seviyeye çıkacağını, tek kullanımlık havlu ve önlüğünde ekstra maliyet anlamına geldiğini vurgulayan Uzun, "Şu aşamada hizmet bedelimize en az yüzde 30 zam yapmak zorundayız. Başka şekilde esnafımızın para kazanması ve evine ekmek götürme şansı yok. Biz de bu zammı istemezdik ama çaremiz kalmadı" dedi

Kuaföre gidecekler için 10 kural
Memurlar.Net
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