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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.581,00 lira oldu.
 11 Mayıs 2020 12:51
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.581,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 393,70393,90388,40388,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.594,002.615,002.560,002.581,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 359,00363,00354,00358,00
Lira(Tam) Ziynet 2.535,002.555,002.501,002.521,00
Yarım Ziynet 1.268,001.278,001.251,001.261,00
Çeyrek Ziynet 634,00639,00625,00630,00
Anadolu Ajansı
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