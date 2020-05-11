Bir şehirde daha maske kullanımı zorunlu hale geldi
|11 Mayıs 2020 13:15
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Meclis, korona virüs dolayısı ile Vali Hasan Karahan başkanlığından olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası bir dizi karar alınırken, öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:
"Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenip, dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak.
Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği, kullanması gerektiği konusunda müşteri bilgilendirilecek.
Başta pazar yerleri, marketler, toplu olarak çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçlarında tüm vatandaşlarımızın satıcı, müşteri, çalışan herkes maske kullanımının zorunlu olmasının yanında vatandaşlarımızın her türlü alanlarda cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi açık ve kapalı tüm alanlar konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımı zorunlu olacak. Alınan kararlara uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesilecek".
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