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HSK'dan Karşıyaka Hakimine İnceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
 11 Mayıs 2020 13:08
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HSK'dan Karşıyaka Hakimine İnceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı...
Memurlar.Net
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