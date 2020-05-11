HSK'dan Karşıyaka Hakimine İnceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.
|11 Mayıs 2020 13:08
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