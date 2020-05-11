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FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 11 Mayıs 2020 13:26
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FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler H.O, F.K, E.G. ve N.F. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.

Şüphelilerin, birçok kez örgüt faaliyeti çerçevesinde konaklama yapılan otellerde kaldıklarına dair kayıtlarının bulunduğu belirtilen iddianamede, eski öğretmenlerin örgütün amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

Eski 4 öğretmenin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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