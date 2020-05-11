Bugün açılışlarının anısına 'Berberler Günü' ilan ettiler

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yeniden hizmet vermeye başlayan berber salonlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "11 Mayıs'ı 'Türkiye Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri Günü' olarak ilan ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, kapılarını yeniden müşterilere açtı.

Karakaş, Ankara'da bir berber salonunda yaptığı açıklamada, müşterinin kapıda karşılanmasından randevu sistemine, sosyal mesafenin korunmasından tek kullanımlık ürünlere ve sterilizasyon aletlerinin bulundurulmasına kadar tüm hazırlıkların tamamladığını söyledi.

"Güzellik salonlarımızı da açtık ama güzellik uzmanlıklarımız için yönetmelikte bir eksiklik var." diyen Karakaş, bu eksikliğin giderilebilmesi için çalışmalara hazır olduklarını yetkililere duyurmak istediğini belirtti.

Karakaş, kuaförde saç kesiminin, dip boyasının, manikür, pedikür ve ağdanın tek kullanımlık "kullan at" kitlerle yapılacağını aktararak, salgının ikinci dalgasının olmaması noktasında berber, kuaför ve güzellik salonları işletmecileri olarak hazır olduklarını ifade etti.

Karakaş, bugünü "sektörün bayramı" olarak niteleyerek, 11 Mayıs'ı "Türkiye Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri Günü" ilan ettiklerini söyledi.

Sektörün faaliyete ara verilen 50 günlük sürede kendini yenilediğini, normalleşme sürecine hazırlandığını belirten Karakaş, ilk gün mesaisinde berberlere yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti. Karakaş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kesinlikle randevu sistemine uyunuz. Salonların hijyen kurallarına uyup uymadığına dikkat ediniz." ifadesini kullandı.

Kurallara uymayan salonların şikayet edilmesini isteyen Karakaş, açıklamalarının ardından 50 günlük süreçten sonra ilk defa saç tıraşı oldu.

İşletme sahibi Enver Korkmaz da hem kendilerinin hem de personelinin zor zamanlar geçirdiğini, bu dönemde devlet teşviklerinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Korkmaz, ilk gün müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.