Bilim Kurulu Üyesi'nden 'normalleşme süreci' uyarıları
|11 Mayıs 2020 14:09
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Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz geçmediğini hatırlatarak, pandeminin ikinci evresinde alınması gereken önlemler olduğunu belirtti.
Salgına karşı Türkiye'nin yeni normallerinin bulunduğunu vurgulayan Metintaş, şöyle devam etti:
"Her ortamda fiziksel/sosyal mesafe kuralına uymak gerekmektedir. Sosyal mesafeye uyum yeni normaldir. Kalabalıkların oluşması engellenmelidir. Kapalı ortamlarda en az 1 metre sosyal mesafenin korunmasını dikkate almak zorundayız. Bunun için alışveriş merkezleri açılsa da toplu taşıma araçları çalışmaya başlasa da seyreltilme kurallarına mutlaka uymak gerekecektir. Ellerimizi sık yıkamalı, öksürürken, hapşırırken mendil veya dirsek kullanmalıyız. Özellikle halka açık alanlarda bulunulduğunda, insanlarla temasa geçildiğinde el yıkamak çok önemlidir. Su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda, en az yüzde 70'lik alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımı önerilir."
- "Maske kullanımı önemli"
Prof. Dr. Metintaş, yeni normallerden önemlilerinden birinin de maske kullanmaya alışmak olduğuna dikkati çekti.
Maskenin, toplum içindeki yaşamda bez şeklinde olabileceğine değinen Metintaş, "Ancak kişiler hastalanma ve kuşkulu kişilerle temas halinde ya da hastaneye gitme gibi riskli durumlarda tıbbi maske kullanmalıdır." uyarısı yaptı.
Metintaş, günlük yaşamda olabildiğince ellerle burun, ağız ve gözlere dokunulmaması, kuşkulu her durumda ellerin sabunla yıkanması gerektiğini aktardı.
Cepte küçük bir kolonya veya el dezenfektanı taşımanın da yeni normallerden olduğu bilgisini veren Metintaş, şunları kaydetti:
"Yaşanılan çevrenin temizliğine dikkat etmek ve bunu sürekli kılmak yeni normallerimizden olmalıdır. Kapalı ortamların doğal yollarla sık sık havalandırılması gerekir. Kendimizde ve çevremizdekilerde ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetlerini takip etmeliyiz. Öyle bir durum varlığında da sağlık kuruluşuna gecikmeden başvurmalıyız. Hastalardan uzak durmak, hasta olduğunda evden çıkmamak da yeni normallerimizden olmalı.
Test sayısı arttığı halde, en az 14 gün boyunca olgu sayısının sürekli ve istikrarlı biçimde düşmesi sağlandığında, yeni vaka sayısının azalmasına eşlik eden, yeni olgu sayısından daha fazla sayıda iyileşen olgu görülmesi... Bu iki durum istikrarlı bir hal aldığı zaman sosyal yaşantıyı kısıtlayan önlemler de sıralı ve ölçülü biçimde azaltılıp, normalleşme süreci başlatılabilir. Ancak bu süreç hiçbir zaman Kovid-19'dan önceki günlere dönmek demek değildir. Hastalığın aşısı bulunana kadar, gelişmelere göre uygulanması gereken önlemler devam edecektir."
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