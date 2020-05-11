Yeniden kapılarını açan AVM'lerde uygulanan virüs tedbirleri

Normalleşme süreciyle birlikte bugün kapılarını açan AVM'ler, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.

İstanbul'daki bir AVM'de, girişlerde yetkili çalışanların ateş ölçüm testine tabi tutulan müşteriler, maskesiz ve yakın mesafede içeriye alınmıyor. Ateşi 38 dereceden yüksek olan müşteriler içeri kabul edilmezken, sağlık kuruluşuna gitmeleri isteniyor.

Bakanlık tarafından duyurulan "Kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak" uygulaması AVM görevlilerinin uyarılarıyla sağlanıyor. AVM girişi, koridorlar ve açık olan mağaza önlerinde belirli aralıklara zemine konulan uyarılar, sosyal mesafe sınırlarının belirlenmesi için kullanılıyor.

Yeme-içme, oyun alanları, sinemalar, mescitler, oto yıkama ve vale hizmetlerinin kapalı olduğu AVM'de, ilk gün seyrek bir müşteri yoğunluğu olduğu göze çarpıyor. AVM yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, mağazalar kendi inisiyatifleri dahilinde kepenk açacak. Bu sebeple ilk gün bazı dükkanların müşteri kabul ettiği görülürken, kapalı kalmayı tercih eden mağazalar yoğunlukta.

Kapı girişlerinde, tuvaletlerde, yürüyen merdiven ve asansörler gibi birçok yerde yer alan uyarı levhalarında koronavirüsle ilgili bilgilendirme ve yapılması gerekenler müşterilere aktarılırken, AVM içinde yapılan anonslarla uyulması gereken hijyen kuralları sık aralıklarla hatırlatılıyor.

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla asansörlerin kontrollü kullanıldığı AVM'de birçok noktada dezenfektan stantları yer alıyor. Ayrıca, AVM yönetimi mağazalarla hijyen önlemleri konusunda irtibat içinde olduklarını belirtirken, ihtiyacı olan müşteriler için maske temininde bulunacaklarını ifade etti. Öncelikle giyim, tekstil, ayakkabı, züccaciye ve parfümeri olacak şekilde alt, üst ve zemin katların kullanımı kademeli olarak devreye girecek.

Tüm çalışanların maske ve koruyucu eldivenle hizmet verdikleri AVM'de, yürüyen merdiven ve asansör gibi sık kullanılan alanlar dezenfeksiyon görevlilerince sık aralıklarla kontrol ediliyor. Ayrıca temizlik personeli kişisel koruyucu ekipman ve yüksek oranda alkol içeren temizlik malzemesi kullanıyor.

Merkezi havalandırma sisteminin hem ortak alanlarda hem de mağazalarda kullanılmasıyla sadece dışarıdan gelen temiz havanın tek bir kaynaktan AVM içerisine ulaştırılmasına özen gösteriliyor.

- "Vatandaşlar kurallara uyarsa sıkıntı olmaz"

AVM'nin ilk gün misafirlerinden olan Murat Uğur, açılma kararını olumlu bulduğunu belirterek, "AVM'lerin kapatılması kendi tasarruflarında alınan doğru bir karardı. Şu an açılması tercihten ziyade zorunlu ve olumlu. Ekonominin bir şekilde işlemesi lazım, vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet ederse herhangi bir sıkıntının çıkmayacağını düşünüyorum. Burada en önemli şey kurallara uyulması." dedi.

İlk gün alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydeden Uğur, "Şu anda çok kalabalık yok. Girişten itibaren de güvenlik görevlileri olsun hijyen malzemelerinin kullanılması, dezenfektan noktalarının bulunması ve ateş ölçümlerinin yapılmasıyla tedbirler olumlu görünüyor. En önemlisi yığılmanın olmaması. Bu olmadığı takdirde sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.