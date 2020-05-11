Voleybol ligleri tescil edildi
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik
|11 Mayıs 2020 14:38
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