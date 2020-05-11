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Van'da koronavirüs vaka sayısı belli oldu

Van'da toplam vaka sayısı 380 olurken, toplam 8 kişi ise hayatını kaybetti.
 11 Mayıs 2020 14:48
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Van'da koronavirüs vaka sayısı belli oldu

Van'da toplam vaka sayısı 380 olurken, toplam 8 kişi ise hayatını kaybetti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı korona virüs vaka sayısı 93 oldu. Toplam vaka sayısı 380, tedavisi tamamlanıp taburcu olan 212'dir. Toplam vefat eden kişi sayısı ise 8'dir. Tedbir amaçlı karantina altında tutulan toplam sayı 44 bin kişidir. Şu anda karantinada bulunan 11 bin kişidir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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