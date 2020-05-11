1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki hemşire, sağlıklarına kavuşmalarının ardından mesai arkadaşlarının alkışlarıyla iş başı yaptı.
 11 Mayıs 2020 15:19
Yazdır
Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki hemşire, sağlıklarına kavuşmalarının ardından mesai arkadaşlarının alkışlarıyla iş başı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde görev yapan hemşireler Raziye Halıcı ve Rukiye Yılmaz'a, 20 gün önce yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Hemşireler, evlerinde karantinaya alındı. Uygulanan tedavinin ardından yapılan testlerin negatif çıkması üzerine hemşireler, izin kullanmadan görev yerlerine döndü.

Mesai arkadaşları, Raziye Halıcı ile Rukiye Yılmaz'ı servisin girişinde alkışlarla karşıladı.

- "Hastalığın bittiği gün en mutlu gün olacak"

Hemşire Rukiye Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşup iş başı yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kovid-19 ile mücadelede herkesin sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Vaka sayısının azaldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kovid-19 ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Görevime başladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu hastalığın bittiği gün sağlık çalışanlarının en mutlu günü olacak." diye konuştu.

- "Görevimizin başındayız"

Hemşire Raziye Halıcı da eklem ağrısı ve halsizlik belirtileri üzerine kendisine test yapıldığını anlattı.

Test pozitf sonuç verdiğinde en çok, arkadaşlarını Kovid-19 ile mücadelede yalnız bıraktığı için üzüldüğünü belirten Halıcı, "Tedavi sürecimde ailemin ve mesai arkadaşlarımın çok desteğini gördüm. Servise geldiğimde, kendimi görevime yeni başlamış gibi hissettim. Bizi alkışlarla karşıladılar. Bu bizi çok mutlu etti. Sağlık çalışanları olarak korkusuzca gece gündüz görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsün bu dünyadan aldığı 'efsane hocalar'
11 Mayıs 2020 14:22		 DHKP-C sanığı için twit atan hakim YARSAV adayı çıktı
11 Mayıs 2020 09:13
Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var
10 Mayıs 2020 19:36		 Sağlık çalışanları, iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor
10 Mayıs 2020 18:34
İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı
10 Mayıs 2020 16:43		 İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı
10 Mayıs 2020 16:33
İmam camiye gelemeyen cemaate canlı yayınlarla ulaşıyor
10 Mayıs 2020 12:12		 Türk tipi tedaviyle destan yazdık
10 Mayıs 2020 08:31
Koronavirüsü yenen doktor, yoğun bakımda iş başı yaptı
09 Mayıs 2020 22:31		 Bir hemşirenin en zor Anneler Günü
09 Mayıs 2020 22:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu16:27 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:26 - Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti16:23 - HDP'li Önder: İyi Parti, düne kadar bize 'kiminle çalışalım' diye soruyordu16:20 - Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi16:15 - Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı16:11 - TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi16:08 - Karantinadaki ilçede berber, kuaför ve güzellik salonları açılmadı16:04 - Basketbolda sezon iptal... Şampiyon ve küme düşme olmayacak16:00 - Normalleşme süreci için taviz verilmemesi gereken tedbirler
15:58 - Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor15:49 - Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak15:49 - Mehmetçik omuzdan 'milli füze' atacak15:44 - Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı15:34 - Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor15:34 - Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?15:27 - Koronavirüsü yenen Terim, ilk kez takımının başında15:19 - Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti
Bir şehirde daha maske kullanımı zorunlu hale geldi
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
pijamaskeliler 2
şımarık 3
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 3
destan yazmak 3
evde kahvaltı yapamamak 2
türkiye e-futbol şampiyonası 2
bi çay içelim 1
enflasyon 3
dış güçler 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam