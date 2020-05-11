Koronavirüsü yenen Terim, ilk kez takımının başında
|11 Mayıs 2020 15:27
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Galatasaray, korona virüs sürecinde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etti. Teknik Direktör Fatih Terim, korona virüs sürecinde takımın başında ilk kez yer aldı. Günün ilk antrenmanı saat 11.00 ve 12.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirilirken her iki çalışmada da futbolcular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de ve saat 18.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.
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