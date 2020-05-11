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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Üç ilde bazı yerleşim yerleri korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
 11 Mayıs 2020 16:27
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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 5 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'ndeki 4 bina ile merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 5 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Viranşehir ilçesinin Kurtulmuş ile Ceylanpınar ilçesinin Maden mahallerindeki karantina kararları da sona erdi.

OSMANİYE

Osmaniye'de bir ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil bir evde oturan aile üyelerinden bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kaymakamlıkça ev, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Karantinanın 24 Mayıs'a kadar süreceği, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.

GAZİANTEP

Gaziantep merkeze bağlı kırsal Sam Mahallesi, korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Gaziantep'te, 6 bin nüfuslu kırsal Sam Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle 14 süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sam Mahallesi'nde oturan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması ve ailesinden 5 kişinin daha virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Mahalle, yaşanan gelişmelerin ardından bulaş riski de göze alınarak Şehitkamil İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallenin girişlerinde polis ekipleri barikatlarla önlem alırken, mahalleye giriş yapmak isteyenlere izin verilmedi. Mahalleden çıkış yapmak isteyen araçlar ise geri gönderildi.
Memurlar.Net
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