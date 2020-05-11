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Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 11 Mayıs 2020 15:34
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Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı.

Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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