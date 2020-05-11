Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?

Yazar İsmail Küçükkılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sevda Noyan'ın, Ak Parti içinde temsil kabiliyetinin olmadığını belirtti. Sevda Noyan adlı birinin varlığından, tartışmanın yaşandığı gün haberdar olduğunu belirten Küçükkılınç "Temsil kabiliyeti hayli yüksek olan Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel gibilerin sözlerini görmeyenlerin Sevda Noyan isimli hiçbir temsil kabiliyeti olmayan bir bayana orantısız bir kıymet atfetmeleri sosyal medya çakallığıdır. " dedi.

İşte İsmail Küçükkılınç'ın yazısı:

SEVDA NOYAN: ÇAKALLIK VE AHMAKLIK SARMALINDA SOSYAL MEDYA VE AK PARTİ

Sevda Noyan diye birinin varlığından ve Münib Noyan'ın eşi olduğundan İsmail Saymaz'ın paylaşımının gündem olmasıyla dün gece öğrendim.

Sevda Hanım, haddini aşan ve aslında yapamayacağı şeyleri söylemiş. Üslupsuz, savruk bir konuşma yapmış. Halbuki "şayet birileri darbeye kalkışır, askere, polise, sivile kurşun sıkar, işte o zaman onlara karşı canımızla karşı koyarız" dese, mesele kalmayacaktı ancak senin komşun Fetöcü de olsa, eline silah alıp askere veya sivil vatandaşlara karşı harekete geçmediği, evinde oturduğu müddetçe sen hiçbirşey yapma hakkına sahip değilsin.

İsmail Saymaz ve rol arkadaşları bu beyanı tepe tepe kullanacaklardı çünkü onlar karşı cenahın trolüdürler, oradan nemalanıyorlar. Onlar bu konuşmayı köpürterek ahlaksızlık yapıyorlar çünkü Sevda Noyan'ın AK Parti ve İslami camia açısından hiçbir temsil kabiliyeti olmadığını biliyorlar ama öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar çünkü mezbure "liderimizi koruruz" diyerek Erdoğan'ın ismini öne çıkarıyor.

Canan Kaftancıoğlu boş yere CHP il başkanı yapılmadı. Profesyonelce sinir uçlarıyla oynıyor, tahrik ediyor ve karşı tarafı hataya zorluyor. Böylelikle hem kendi darbe iması olan sözünün tesirini azaltıyor hem de avına düşürdüğü ahmaklar üzerinden partisine puan devşiriyor.

Temsil kabiliyeti hayli yüksek olan Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel gibilerin sözlerini görmeyenlerin Sevda Noyan isimli hiçbir temsil kabiliyeti olmayan bir bayana orantısız bir kıymet atfetmeleri sosyal medya çakallığıdır. Kaftancıoğlu ve Özel gibi CHP'lilere tek laf etmeyen bilakis o sözleri makul en azından mazur gösterenler, liberal, Gelecek Partili, Deva Partili fark etmiyor pekçok kesimden insan linç avına çıkmışcasına paylaşım yapıyor.

Karar'da yazarken 4-5 seri olarak hazırladığım ve CHP medyasını merkeze alan yazılarım bu meseleleri ele alıyordu, ilk yazıda 27 Mayıs darbesi ve CHP medyasını ele almış, Kılıçdaroğlu üzerinden bugüne de temas etmiştim fakat garip bir şekilde serinin ilk yazısı 3 hafta boyunca yayınlanmadı, bana dönüş olmadı, başka bir yazı istenmedi ve gazete ile ilişkim koptu. Halbuki yazdığı müddet zarfınca gazeteye editörleri bıktırırcasına en fazla yazı gönderen yazardım hatta yazılarımın çoğu gazete matbu formatında 3-4 köşe yazısı ebadındaydı.

CHP ve sosyalist sol, medya-reklam-tanıtım sektöründe mütehassıs ve kamuoyu yönlendirmede de müthiş derecede mahirdir. AK Parti, sosyal medyada etkin bir rol alamadığı müddetçe başarısız olmaya mahkumdur.

Ahmakça bir beyan maalesef geniş bir kitlenin canıyla darbeye mani olma vasfını komşusunu fişleyip gebertme vasfına çevirtmek için kullanışlı bir argüman halini aldı.

Canan Kaftancıoğlu'nu gördünüz, kadın akıllı, sıkıştığında kıvırtacak profesyonellikte bir söz kullandı ve sosyal medyada sadece AK Partililerin hedefi oldu ama Sevda Noyan tam bir köylüce hareket etti ve temsil kabiliyeti de olmadığı halde sosyal medyada geniş grupların hedefi oldu.

Siyaset ve medya bazı kesimlerde artık ahlakı öncelemeyen kazanç odaklı bir taktik hamle halini aldı, malum taktik de zeka işidir. Zekanın fahişeliğinin en fazla görüldüğü yer maalesef sosyal medya. AK Parti ve ona yakın olanlar ahlaklı ve temkinli olmalıdır. Onlar isteseler de zekayı karşı cenah gibi kullanamazlar. Şayet dikkatli olunmazsa kaybedilir.

Muhtemel bir CHP iktidarında, bugün CHP şakşakçılığı yapan ve ondan nemalanan kişiler de inanılmaz bir tokat yiyecek ve CHP'nin hiç değişmediğini o zaman anlayacak. AK Parti'ye muhalefeti bir prensip meselesi değil de kuyruk acısının tevlit ettiği husumetle icra edenler, sığındıkları limanın ne olduğunu aslında en iyi de bilen insanlardır.

CHP'ye kazandıran AK Parti'nin hatalarıdır. İBBB'yi İmamoğlu gibi birine teslim etmenin İstanbul'a vereceği zarar 15-20 senede telafi edilmez. AK Parti'yi daha büyük bir felaketten koruyan da ilginçtir yine CHP'nin hatalarıdır.

AK Parti bazı isimlerde ve politikalarda ısrar ederse daha çok hata yapacak ve neticede de kaybedecektir.

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