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Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı hastalığa yakalanan iki kardeşin tahlil sonuçları da aynı çıkıyor.
 11 Mayıs 2020 15:44
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Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı hastalığa yakalanan iki kardeşin tahlil sonuçları da aynı çıkıyor.

Kahta ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde ikamet eden Çiğdem ile Muhammed salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının tedavi süreci zorlu geçiyor. İnşaat işçisi olan Muhammed Salan'ın 9 yaşındaki oğlu Aziz 3 aylıkken, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin ise 2 yaşındayken hastalandı. Tedavi sürecini başka bir ilde yürüten aile maddi güçlük çekiyor. Baba Muhammed Salan, çocuklarını tedavi edebilmek için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Çocuklarının gözlerinin önünde eriyip giderken elinden bir şey gelememenin çaresizliğini yaşadığını vurgulayan Baba Muhammed Salan, "İlk olarak Aziz'i sonra ise Hüseyin'i, Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere defalarca kez tedaviye götürdüm. Çoğu zaman ambulansla yoğum bakımına kaldırdık. Hastalığa teşhis konulamadı. Daha sonra kendi imkanlarımla İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Aylarca tahlil yapıldı. Bazı tahlilleri özel hastanelerde yapmak zorun kaldık. Hatta yurt dışına bile tahlil gönderdik. Bir sonuç alamadık. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdüm. Burada da teşhis konulamadı.

Çocuklarımı ilk etapta astım alerji denildi. Çoğu zaman ambulansla, astım atağıyla yani astım kriziyle hastanelere götürdük. Ömrümüz hastane köşelerinde geçti bir sonuç alamadık. Ancak geçen yıldan bu yana çocuklarımın ağrıları daha da arttı.

Bundan 3 ay önce karın ağrıları nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde her iki çocuğumuzu yatırdık. Çocukların ultrasonunu çektik ve ultrason sunucunda her iki çocuğumun her iki böbrek bezlerinde kitle tespit edildi. Tekrar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildik. Orada tahlil yaptılar. Sonra özel bir hastaneden MR filmleri istendi. Çıkan sonuç her iki çocuğumuzun her iki böbrek üstü bezlerinde Primer Adrenokortikal yetmezlik ve Adrenokortikal Karnisom yani, kütü huylu kanser tespit edildi. Bir oğlum 9 yaşında diğer ise 5 yaşında ama sanki ikizlermiş gibi her ikisinin de tahlilleri aynı çıkıyor" dedi.

Sürekli hastaneye gidip geldiğini ve maddi sıkıntı çektiğini dile getiren salan, "Doktorlar diyor ki her iki çocukta da aynı sonuçların çıkmasının tıpta ilk defa görüldüğünü söyledi. 3 ay içinde tam 12 defa Gaziantep'e hastaneye gittik. 2 hafta sonra tekrar gideceğiz. Hep araştırıyorlar ama sonuç yok. Maddi durumum tamamen çöktü. Daha iyi bir hastaneye gitmek için maddi durumum yok. Gittiğimiz hastaneler çare bulamıyorlar. Ben ve eşim çocuklarım için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ama gücümüz yetmiyor. Maddi imkanlar el vermiyor. Çocukların karın ağrısı, nefes darlığı şikayetleri sürekli var. Çoğu zaman günde 3 defa acile götürdüğümüz oluyor. Çocuklarımın tedavi sürecinden dolayı borcum 50 bin liraya dayandı. Çok mağduruz. Bir baba olarak hayatımın en zor anını yaşıyorum. Çocuklarım günden güne eriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ben ev ya da iş istemiyorum, tek istediğim çocuklarımın sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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