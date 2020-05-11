1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Hastanemizin erişimle ilgili sıkıntısı olmayacak. Söz verdiğimiz gibi 20 Mayıs'ta hastane, yollarıyla beraber hizmet vermeye başlayacak
 11 Mayıs 2020 15:49
Yazdır
Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yollarının 20 Mayıs'ta hastane ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, hastanenin bağlantı yolları çalışmalarının devam ettiği şantiyedeki incelemelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hastanenin acil bölümü girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerine yapılacak yan yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, yolların söz verildiği gibi 20 Mayıs'taki hastane açılışına yetişeceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, ilk etabı tamamlanan ve ikinci etabı 20 Mayıs'ta hizmete sunulacak hastanenin, bağlantı yollarına ilişkin güney yan yolun üstyapı imalatına başlandığını ve çalışmaların hızla ilerlediği belirterek, hastanenin doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını da söyledi.

- "Erişim yollarının yapımına geç başlandı"

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en çok faydalanılabilecek sağlık komplekslerinden olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, hastanenin çok hızlı şekilde hizmete girmesi için Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karaismailoğlu, hastanenin erişim yollarının yapımına geç başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ancak bitirmesi gerekenler bu yolları bitirmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak böyle önemli bir projenin mutlaka dört dörtlük şekilde vatandaşımıza hizmet verebilmesi için devreye girdik ve yolların yapımını Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına alarak inşaat çalışmalarını başlattık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs'ta hastanemizin acil ünitesi açılacak. Erişimle ilgili bir sıkıntı olmayacak ve söz verdiğimiz gibi 20 Mayıs'ta hastane, yollarıyla beraber hizmet vermeye başlayacak."

- "Üst yapı çalışmaları sürüyor"

Bakan Karaismailoğlu, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bağlantı yollarını Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına dahil ettiklerinin altını çizerek, proje kapsamında 2x3 şeritli 2,2 kilometre, 2x2 şeritli 1,5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3,8 kilometre olmak üzere toplam 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metre sağlık kent viyadüğü, 117 metre ambulans viyadüğü yaptıklarını söyledi.

1100 metre uzunluğundaki güney yan yol drenaj ve altyapı imalatlarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, üst yapı inşaatında da önemli ilerleme sağlandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, hastanenin batı girişi Güvercintepe yan yolunun altyapı, Arnavutköy bağlantı kolunun ise üstyapı seviyesinde yapım çalışmalarının son aşamaya geldiğini de bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanına ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin, Avrupa'nın en büyük hastanelerinden olacağına işaret ederek, hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus dolaşımı olacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Önder: İyi Parti, düne kadar bize 'kiminle çalışalım' diye soruyordu
11 Mayıs 2020 16:23		 Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?
11 Mayıs 2020 15:34
Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
11 Mayıs 2020 15:34		 Kılıçdaroğlu: Bahçeli sandığı gösterdi
11 Mayıs 2020 14:32
Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı
11 Mayıs 2020 11:27		 Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
11 Mayıs 2020 10:40
İnfaz yasasının AYM'ye esastan götürülmesinde tereddüt yok
11 Mayıs 2020 08:18		 'Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir'
11 Mayıs 2020 07:57
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
11 Mayıs 2020 07:16		 Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
11 Mayıs 2020 02:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu16:27 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:26 - Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti16:23 - HDP'li Önder: İyi Parti, düne kadar bize 'kiminle çalışalım' diye soruyordu16:20 - Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi16:15 - Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı16:11 - TÜBİTAK, koronavirüs aşısı için tarih verdi16:08 - Karantinadaki ilçede berber, kuaför ve güzellik salonları açılmadı16:04 - Basketbolda sezon iptal... Şampiyon ve küme düşme olmayacak16:00 - Normalleşme süreci için taviz verilmemesi gereken tedbirler
15:58 - Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor15:49 - Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak15:49 - Mehmetçik omuzdan 'milli füze' atacak15:44 - Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı15:34 - Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor15:34 - Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?15:27 - Koronavirüsü yenen Terim, ilk kez takımının başında15:19 - Koronavirüsü yenen hemşireler: Virüsün bittiği gün en mutlu günümüz olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine bugün toplanıyor... Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi canlı yayın yapılınca deşifre oldu
TSK'dan 5 bin kişinin ihracı bakanlıkta, 20 bin kişi daha var
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti
Bir şehirde daha maske kullanımı zorunlu hale geldi
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot süpürge 1
çok güzelsin ankara 6
aşı vurulmaya gerek yok 1
günaydın sözlük 1
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 1
Çiçek coşturan 1
Peynir ekmek don köynek 2
türkiye e-futbol şampiyonası 2
e-use 3
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam