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Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

Kastamonu'da Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçedeki kadınların Halk Eğitim Merkezinde gönüllü ürettiği maskeleri ziyaret ettiği köylerde dağıtıyor
 11 Mayıs 2020 15:58
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Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü ürettiği maskeler ile dezenfektanlar, 23 köyde dağıtıldı.

Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, 21 Mart'ta, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

Üretimi tamamlanan maskeler, Kaymakam Açıkgöz tarafından makam aracıyla ziyaret ettiği köylerde dağıtılıyor.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vefalı kadınlar"ın gönüllü ürettiği maskelerin köylere ulaştırıldığını söyledi.

Maske üretimin sürdüğünü belirten Açıkgöz, Halk Eğitim Merkezinde son 15 günde 20 binden fazla maske ürettiklerini kaydetti. Maskeleri, hazırlanan beşli hijyenik paketlerde dağıttıklarını ifade eden Açıkgöz, "Ürettiğimiz ilk maskeleri esnafımıza ve pazar yerlerinde vatandaşlarımıza dağıttık. Ardından yaşına bakmaksızın köyde yaşayan tüm vatandaşlarımıza maske dağıtmak için bir planlama yaptık. Bu plan kapsamında 27 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına maske ve dezenfektanlarını ulaştırdık." dedi.

Hayırseverlerin desteğinin olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Üretilen maskelerimizin malzeme maliyetinin tamamı bir hayırseverimiz tarafından karşılanıyor. Dağıtılan dezenfektanları da yine bir iş adamımız vasıtasıyla temin ettik. İnşallah 16 mahallemiz ve 75 köyümüzde yaşayan 24 bin vatandaşımızın tamamına maske ulaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği bu süreçte vatandaşımız asla maske sıkıntısı çekmeyecek. Biz tüm planlamamızı buna göre yaptık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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