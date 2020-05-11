Basketbolda sezon iptal... Şampiyon ve küme düşme olmayacak
|11 Mayıs 2020 16:04
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını duyurdu.
TBF'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen basketbol liglerine ilişkin tüm senaryoların değerlendirildiği ve başta ilgili bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerin görüşlerinin alındığı belirtildi.
TBF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türk basketbolunun geleceği gözetilerek sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla şu kararların alındığı kaydedildi:
"Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır."
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