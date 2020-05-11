Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı
|11 Mayıs 2020 16:15
|Yazdır
Yetkililer yeni tip Korona virüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü. Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.
Yabancı turist, polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı
Polis, turistleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı ancak turistler bir arada durmaya devam etti. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen itiraz etmeye devam eden turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahramanmaraş'ta gökyüzünde heyecanlandıran görüntü
11 Mayıs 2020 16:35
|Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu
11 Mayıs 2020 16:31
|Karantinadaki ilçede berber, kuaför ve güzellik salonları açılmadı
11 Mayıs 2020 16:08
|Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor
11 Mayıs 2020 15:58
|Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı
11 Mayıs 2020 15:44
|Van'da koronavirüs vaka sayısı belli oldu
11 Mayıs 2020 14:48
|Kadıköy'de koku ve sinek isyanı
11 Mayıs 2020 13:54
|Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul yolları onlara kaldı
11 Mayıs 2020 13:32
|Parkta hareketsiz yatan adamın başında 'ölü-diri' tartışması
11 Mayıs 2020 13:21
|Bir şehirde daha maske kullanımı zorunlu hale geldi
11 Mayıs 2020 13:15