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Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi

İlave gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında mücevher, bazı elektronik ev eşyaları ile zirai aletler ve makineler var
 11 Mayıs 2020 16:20
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Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi

Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletleri, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ile bazı muhtelif ürünlere 30 Eylül'e kadar geçici olarak yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünler için 1 Ekim'den itibaren ise yüzde 25'e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması hükme bağlandı.

Anadolu Ajansı
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