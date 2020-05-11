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Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
 11 Mayıs 2020 16:26
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Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Instagram hesabından açıklama yapan Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."
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