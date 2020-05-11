Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
|11 Mayıs 2020 16:26
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Instagram hesabından açıklama yapan Şaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."
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