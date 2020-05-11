Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu/hükümlü taburcu oldu
|11 Mayıs 2020 16:31
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında, korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132'sinin taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildiği açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132'si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildi. Yapılan açıklamada, "Bu tutuklu/hükümlüler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Hastanelerdeki altı tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan ikisi kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde korona virüs belirtileri gözlemlenmesi sebebiyle hastaneye sevk edilmişlerdir. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" denildi.
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