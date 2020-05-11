AOÇ kira alacaklarını koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay erteledi
|11 Mayıs 2020 16:44
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taşınmazlarına ilişkin kira alacaklarına 3 ay erteleme imkanı tanıdı.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün "Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmelik hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlardan 1 Nisan'dan itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller, başvuru şartları aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenirken, Tarım ve Orman Bakanı, bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatabilecek.
Anılan alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın tahsil edilecek.
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