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İBB Meclisi'nde maskeli olağanüstü toplantı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, bugün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya gelen meclis üyelerinin maske taktığı görüldü.
 11 Mayıs 2020 16:57
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İBB Meclisi'nde maskeli olağanüstü toplantı

İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile koronavirüs salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olağanüstü meclis toplantısı talebiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı, bugün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya gelen meclis üyelerinin maske taktığı görüldü. Gösteri merkezinin girişinde toplantıya gelenlere ellerini dezenfekte etmeleri için dezenfektan sıkıldı, ayrıca maskesiz gelenlere de maske verildi. Gelenlerin ayakkabılarını dezenfekte etmeleri için de gösteri merkezinin girişine 'Koronavirüsten korumak ve yayılmasını önlemek amacıyla ayakkabılarınızı hijyen havuzunda dezenfekte ediniz' uyarısı bırakıldı. Gösteri merkezinin girişindeyse sağlık ekipleri bekletildi. Koronavirüs salgını nedeniyle basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen ve saat 14.00'da başlayacağı duyurulan toplantı, gecikmeli olarak başladı. Salgın gündeminin konuşulacağı öğrenilen toplantı, hala devam ediyor.

DHA
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