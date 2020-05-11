Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|11 Mayıs 2020 17:18
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,1310
|7,1320
|7,0710
|7,0720
|Avro
|7,7120
|7,7130
|7,6620
|7,6630
|Sterlin
|8,8060
|8,8500
|8,7130
|8,7570
|İsviçre Frangı
|7,3130
|7,3500
|7,2650
|7,3010
|ANKARA
|ABD Doları
|7,1300
|7,2000
|7,0700
|7,1300
|Avro
|7,7150
|7,7950
|7,6500
|7,7200
|Sterlin
|8,6950
|8,9130
|8,6530
|8,8820
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