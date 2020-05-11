Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 631,00 liradan işlem gördü.
|11 Mayıs 2020 17:31
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|393,70
|393,90
|387,80
|388,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.594,00
|2.615,00
|2.556,00
|2.577,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|359,00
|363,00
|354,60
|360,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.535,00
|2.555,00
|2.497,00
|2.517,00
|Yarım Ziynet
|1.268,00
|1.278,00
|1.252,00
|1,262,00
|Çeyrek Ziynet
|634,00
|639,00
|626,00
|631,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dövizde gün sonu fiyatları
11 Mayıs 2020 17:18
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11 Mayıs 2020 13:18
|Çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs 2020 12:51
|Gün ortası döviz fiyatları
11 Mayıs 2020 12:15
|Gram altın 389 lira seviyelerinde
11 Mayıs 2020 11:06
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
11 Mayıs 2020 10:05
|Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın ne durumda?
11 Mayıs 2020 08:57
|Altın güvenli liman olmaya devam etti
10 Mayıs 2020 11:03
|Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor
09 Mayıs 2020 23:41
|Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
09 Mayıs 2020 17:21