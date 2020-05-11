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Kadın giyim mağazasında sosyal mesafeli indirim kuyruğu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kadın giyim mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Müşteriler indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi
 11 Mayıs 2020 17:42
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Kadın giyim mağazasında sosyal mesafeli indirim kuyruğu

Gebze Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir kadın giyim mağazası, koronavirüs nedeniyle kapanırken, bugün yeniden kapılarını müşterilerine açtı. Mağazanın açılmasıyla birlikte müşteriler ilgi gösterdi. Mağaza müşterileri, iş yerinin metrekaresine göre kabul etti. İçeride bulunan müşterilerin çıkmasıyla belli sayıda müşterilerin içeri girmesine izin verildi. Ürünlerin denenmesine ise izin verilmedi. Müşteriler indirimli ürünlerden alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Polis ise sırada bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Mağaza sahibi Serkan Ak, "Mağazamız 600 metrekare, içeride 60 kişi bulunduruyoruz. Müşterilerin maskesiz girmesine izin vermiyoruz. İçeri giren müşterilere dezenfektan sıkılıyor. Kıyafetlerin denenmesine izin vermiyoruz. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Personelimizin ve müşterilerimizin sağlığı açısından önlemleri aldık" dedi.
DHA
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