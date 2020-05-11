Fransa'da, Seyahat belgesi zorunluluğu kalktı

Fransızların evlerinden 100 km'ye kadar seyahat edebilmek için izin belgesi bulundurmaları artık gerekmeyecek. Daha uzağa yolculuklar için sertifika gerekecek ve Paris'te yoğun olan saatlerde halen iş verenin görevlendirme yazısı ya da seyahat etmek için geçerli bir sebep aranacak.

Fransa ikiye ayrılacak, 4 yerleşim yeri "kırmızı bölge" olarak adlandırıldı, 11-18 yaş arasındaki gençleri için parklar, bahçeler ve okullar kapalı olmaya devam edecek.

Kreşler ve ilkokullar bugün açıldı. 11-15 yaş arası için okullar "yeşil bölgeler"de 18 Mayıs'ta açılacak. Sınıflarda en fazla 15 öğrenci öğrenim görebilecek ve yaşı büyük çocuklar için maske zorunlu olacak. 15-18 yaş arasındaki lise öğrencileri Haziran'dan önce eğitime dönemeyecek.

Bütün dükkanlar yeniden açılacak. Sosyal tesisler ve mezarlıklar da. Ancak kafeler ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.

10 kişiden az olan toplanmalara izin verilecek. Yaşlıların sokağa çıkmalarına izin verilecek ancak kurallara uymaları istenecek.

Almanya: Dükkanlar açılıyor, futbol ligi yeniden başlıyor

Almanya sokağa çıkma kısıtlarını kaldırmaya başladı. Almanya'daki 16 federal yönetim kendi kontrolü altındaki bölgeler için hangi önlemlerin hafifletileceğine karar verecek. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni vakalarda artış gözlemlenmesi halinde önlemlerin yeniden uygulamaya konulacağını açıkladı.

Tüm dükkanlar ek hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla yeniden açıldı.

Araba bayileri, bisikletçiler ve kitapçılar ile 800 m2'den küçük dükkanların 20 Nisan'da açılmasına izin verilmişti.

Okullar küçük çocuklar ve sınava girecek olanlar için yeniden açıldı. Diğer öğrenciler okullara yaz ayları boyunca kademeli olarak dönüş yapacak.

Bundesliga futbol maçları 16 Mayıs'ta kapalı kapılar ardında yeniden başlayacak. Böylece Avrupa'da maçlara dönen ilk büyük lig olacak.

İki ayrı hane halkının birbirleriyle buluşmalarına izin verilecek.

Festivaller gibi büyük etkinlikler en azından Ağustos sonuna kadar yapılamayacak.