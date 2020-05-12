1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Gıda Mühendisliği unvan değişikliği sınavında bir sorunun iptaline karar verdi.
 12 Mayıs 2020 00:10
Yazdır
YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı

YÖK'ün 2019 yılında Anadolu Üniversitesine yaptırdığı Gıda Mühendisliği unvan değişikliği sınavına katılan bir aday 6 sorunun iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi yaptırmıştır. Bilirkişi, 5 soruda herhangi bir hata olmadığına karar vermiştir. Ama A kitapçığında yer alan 46. sorunun cevap şıkları arasında yer alan "Evcil hayvan mamasının" insanlar tarafından tüketilmemesinden dolayı gıda olarak değerlendirilmeyeceği belirtmiş ve Ankara İdare Mahkemesi bu sorunun iptaline karar vermiştir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti
11 Mayıs 2020 11:30		 İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
08 Mayıs 2020 00:13
Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay
07 Mayıs 2020 12:34		 Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı
06 Mayıs 2020 17:27
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
06 Mayıs 2020 11:20		 Danıştay'da başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı
05 Mayıs 2020 16:02
Hava Kuvvetlerindeki sivil memur tazminat davasını kazandı
02 Mayıs 2020 02:07		 Danıştay, fazla vergiye dair kararda, düzeltme istemini reddetti
24 Nisan 2020 10:15
TBB'deki kongre tartışmalarında üst mahkemeden yeni karar
23 Nisan 2020 11:41		 Kaş'ta imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha
21 Nisan 2020 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki00:21 - Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak00:10 - YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı00:07 - Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı00:06 - 12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı00:04 - Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar00:03 - AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi00:00 - 3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,7923:59 - Şimdi dayanışma vakti
23:56 - Okulun robotik kodlama atölyesi üretim merkezi oldu23:51 - Hemşire çift omuz omuza hastalara şifa olmak için çabalıyor23:46 - Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı23:41 - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni genelge gönderdi23:36 - Zonguldak'tan iyi haber! Bugün yeni vaka tespit edilmedi23:31 - Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İkinci dalga gelir mi?23:25 - YÖK Başkanı'ndan, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin açıklama23:21 - Özel uçakla getirilen Emrullah Gülüşken, taburcu edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 Ay ertelemeli kredide görülmemiş oran: %0,79
Rotasyona tabi olmamak için aylıksız izin almaya başladılar
AVM'ye geldi, maskem cebimde, gerekirse takarım dedi
Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
Bakan Koca: AVM önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Cezaevine SD kart sokmak suç mu? İşte Yargıtay kararı
YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı
12 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Aksoy'dan Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 6 ülkeye tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ona bir şeyler söyle 2
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 1
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 5
karabük 5
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişmesi 2
robot süpürge 1
evde kahvaltı yapamamak 2
günaydın sözlük 1
dürüstlük 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı, sözleşmeli 13 personel alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam