YÖK unvan değişikliği sınavında bir soruya iptal kararı
|12 Mayıs 2020 00:10
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YÖK'ün 2019 yılında Anadolu Üniversitesine yaptırdığı Gıda Mühendisliği unvan değişikliği sınavına katılan bir aday 6 sorunun iptali istemiyle dava açmıştır.
Ankara 7. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi yaptırmıştır. Bilirkişi, 5 soruda herhangi bir hata olmadığına karar vermiştir. Ama A kitapçığında yer alan 46. sorunun cevap şıkları arasında yer alan "Evcil hayvan mamasının" insanlar tarafından tüketilmemesinden dolayı gıda olarak değerlendirilmeyeceği belirtmiş ve Ankara İdare Mahkemesi bu sorunun iptaline karar vermiştir.
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