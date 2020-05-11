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Tartıştığı kişiyi vurarak öldüren muhtar tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren mahalle muhtarı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 11 Mayıs 2020 18:06
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Tartıştığı kişiyi vurarak öldüren muhtar tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren mahalle muhtarı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Mayıs Perşembe günü Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile 38 yaşındaki Turgay Baş arasında çıkan tartışmada, muhtar yanında bulundurduğu silah ile Baş'a ateş açarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan muhtar Salih T., olayda kullandığı tabanca ile birlikte dün gece saatlerinde Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi muhtar, adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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