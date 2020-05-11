TİSKİ Genel Müdürü yumruklu saldırıya uğradı

KOMİSER İLE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EĞLENCE PARTİSİ CANLI YAYIN YAPILINCA DEŞİFRE OLDU Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir müdür ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bir komiserin salgına rağmen arkadaşları ve bir grup kadınla çiftlik evinde parti düzenlediği ortaya çıktı