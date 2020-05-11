TİSKİ Genel Müdürü yumruklu saldırıya uğradı
|11 Mayıs 2020 18:33
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Olay, bu sabah Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hizmet binasında meydana geldi. TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, makamının bulunduğu binaya girdiği sırada arkasından gelen Hakan S.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Teketaş, neye uğradığı şaşırırken, saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Saldırgan Hakan S.'nin TİSKİ'de görev yapan B.S.'nin eşi olduğu belirlenirken, darp raporu alan Teketaş, şikayetçi oldu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan saldırı anları, kurum binasındaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, camlı kapıdan giriş yapan Teketaş'a arkasından gelen Hakan S. yumruk atıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi de yazılı açıklama yaparak, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.
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