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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı.
 11 Mayıs 2020 18:20
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,97 puan azalırken toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,06 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışının takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt dışında ABD'de ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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