Hangi Avrupa ülkesinde, korona sınırlamaları nasıl kaldırılıyor?

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Hangi ülke hangi önlemleri hafifletiyor?

Almanya: Dükkanlar açılıyor, futbol ligi yeniden başlıyor

Almanya sokağa çıkma kısıtlarını kaldırmaya başladı. Almanya'daki 16 federal yönetim kendi kontrolü altındaki bölgeler için hangi önlemlerin hafifletileceğine karar verecek. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni vakalarda artış gözlemlenmesi halinde önlemlerin yeniden uygulamaya konulacağını açıkladı.

Tüm dükkanlar ek hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla yeniden açıldı.

Araba bayileri, bisikletçiler ve kitapçılar ile 800 m2'den küçük dükkanların 20 Nisan'da açılmasına izin verilmişti.

Okullar küçük çocuklar ve sınava girecek olanlar için yeniden açıldı. Diğer öğrenciler okullara yaz ayları boyunca kademeli olarak dönüş yapacak.

Bundesliga futbol maçları 16 Mayıs'ta kapalı kapılar ardında yeniden başlayacak. Böylece Avrupa'da maçlara dönen ilk büyük lig olacak.

İki ayrı hane halkının birbirleriyle buluşmalarına izin verilecek.

Festivaller gibi büyük etkinlikler en azından Ağustos sonuna kadar yapılamayacak.

Fransa: Seyahat belgesi zorunluluğu çoğunlukla kalktı

Fransa'da sıkı sokağa çıkma kısıtları 17 Mart'ta uygulanmaya koyulmuştu ve Fransızların dışarı çıkabilmesi için seyahat izni bulundurmaları gerekiyordu. Bugünden itibaren, bu kısıtlar hafifletildi ve üç hafta sonra durum gözden geçirilecek.

Fransızların evlerinden 100 km'ye kadar seyahat edebilmek için izin belgesi bulundurmaları artık gerekmeyecek. Daha uzağa yolculuklar için sertifika gerekecek ve Paris'te yoğun olan saatlerde halen iş verenin görevlendirme yazısı ya da seyahat etmek için geçerli bir sebep aranacak.

Fransa ikiye ayrılacak, 4 yerleşim yeri "kırmızı bölge" olarak adlandırıldı, 11-18 yaş arasındaki gençleri için parklar, bahçeler ve okullar kapalı olmaya devam edecek.

Kreşler ve ilkokullar bugün açıldı. 11-15 yaş arası için okullar "yeşil bölgeler"de 18 Mayıs'ta açılacak. Sınıflarda en fazla 15 öğrenci öğrenim görebilecek ve yaşı büyük çocuklar için maske zorunlu olacak. 15-18 yaş arasındaki lise öğrencileri Haziran'dan önce eğitime dönemeyecek.

Bütün dükkanlar yeniden açılacak. Sosyal tesisler ve mezarlıklar da. Ancak kafeler ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek.

10 kişiden az olan toplanmalara izin verilecek. Yaşlıların sokağa çıkmalarına izin verilecek ancak kurallara uymaları istenecek.

İrlanda: 5 adımlık plan

İrlanda'da sokağa çıkma kısıtları İngiltere'ye kıyasla daha katı. Ülkede yaşayanların evlerinden 2 km içerisinde egzersiz yapmalarına izin veriliyor. Ancak ülke 5 adımlık yol haritasıyla 18 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye başlıyor. Kısıtlar her üç haftada bir gözden geçirilecek.

Okullar Eylül'e kadar kapalı kalacak. Dışarıda çalışan işçiler, inşaat işçileri ya da bahçıvanlar gibi, 18 Mayıs'tan itibaren yeniden çalışmaya başlayabilecek.

Kreşler ve anaokulları 'kilit çalışan' olarak belirlenen kişilerin çocukları için 29 Haziran'dan itibaren açılacak, diğer çalışanların çocukları ise 20 Temmuz'da okula başlayacak. Çocuk bakıcıları 5 bin 'kilit çalışan'ın evlerine 18 Mayıs'tan itibaren gidebilecek.

8 Haziran'dan itibaren evler arasındaki ziyaretlere izin verilecek. 29 Haziran'dan itibaren insanlar evlerinden 20 km'de fazla uzaklaşmamak kaydıyla seyahat edebilecek.

Düğünler, vaftiz törenleri ve az sayıda kişinin katıldığı toplanmalara 20 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. ancak sadece aileler ve yakın arkadaşlar katılabilecek.

Acil ihtiyaç olmayan malları satan küçük dükkanlar 8 Haziran'da açılacak, daha büyük iş yerleri 29 Haziran'dan itibaren işe dönebilecek.

Belçika: En fazla 4 kişi bir eve gidebilecek

Kısıtlar, bakım evlerinde çok sayıda ölümün görüldüğü ülkede yavaş yavaş kaldırılıyor. Başbakan Sophie Wilmes, Belçika'nın yol haritasını açıklarken, "Sosyal hayatımıza aşama aşama dönmemiz gerekecek" dedi.

10 Mayıs itibarıyla, aynı hanede yaşayan insanlar en fazla 4 kişi olmak üzere dışarıdan ziyaretçi kabul edebilmeye başladı. Ancak bu 4 kişinin başka evleri ziyaret etmesine izin verilmeyecek.

Kumaş dükkanları 4 Mayıs'ta yeniden açıldı, çünkü yenide düzenlemeler 12 yaş ve üstündek, bütün Belçikalıların toplu taşıma araçlarında maske takmalarını zorunlu kılıyor.

Diğer dükkanlar sıkı sosyal mesafelenme kurallarına bağlı kalmak kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren açıldı.

Okullar 18 Mayıs'ta eğitime yeniden başlayacak ancak sınıflarda 10'dan fazla öğrenci olamayacak.

Kafe ve restoranlar 8 Haziran'da açılacak.

İspanya: Okullar Eylül'e kadar kapalı kalacak

İspanya 4 Mayıs'ta Avrupa'daki en sıkı sokağa çıkma kısıtlarından birini hafifletmek için dört aşamalı bir planı hayata geçirdi. 14 yaşın altındaki çocuklar altı hafta boyunca evden çıkamadı.

Kısıtlar ülkenin bazı yerlerinden başlayarak iki haftalık bloklar halinde 10 Haziran'a kadar hafifletildi, ancak vaka sayısında artış olması halinde bu kararın gözden geçirileceği bildirildi.

Okullar 26 Mayıs'tan itibaren kısmen yeniden açılacak. Bu, sınavların gerçekleştirilebilmesini sağlayacak ancak okullların Eylül'e kadar tamamen açılması beklenmiyor.

11 Mayıs'tan itibaren müşteriler sosyal mesafelenme kuralına dikkat ederek teras barlara gidebilecek, bu iş yerleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Barlar ve restoranlar 10 Haziran'a kadar tamamen açılmış olmayacak.

Sinemalar, tiyatrolar ve sergilerin 26 Mayıs'tan itibaren açılmasına izin verilecek, ancak yüzde 30 kapasiteyle işleyecek. Dışarıdaki konserlere 400'den fazla kişinin katılmaması ve bu kişilerin birbirlerinden uzakta durmaları kaydıyla izin verilecek.

Kiliseler ve camiler bugün yeniden açıldı ancak kısmi kapasiteyle hizmet verecek.

İtalya: Cenazelere izin verilecek

İtalya, uzun süren sıkı bir karantina dönemi geçirdi. Evden 200 metre uzakta yürümek ya da egzersiz yapmak yasaktı. Mayıs ayının başında, bazı kısıtlar rahatlatıldı ve insanlar şimdi daha uzak mesafelere gidebiliyorlar. Az sayıda kişi olmak kaydıyla akrabalarını ziyaret edebiliyorlar. Ülke içerisinde seyahat halen yasak.

Barlar ve restoranlar paket servis hizmeti verebiliyor, 1 Haziran'dan itibaren yeniden tamamen servis vermeye başlamaları bekleniyor.

Kuaförler ve güzellik salonları 1 Haziran'da yeniden açılacak.

Müzeler ve kütüphaneler ile birlikte daha fazla dükkan da 18 Mayıs'ta açılacak.

18 Mayıs'tan itibaren spor ekipleri de topluca antrenman yapabilecek.

Cenazeler en fazla 15 kişi olmak kaydıyla artık yapılabiliyor, mümkünse açık havada.

Okullar Eylül'e kadar açılmayacak.

Katolik Kilisesi'nin 18 Mayıs'tan itibaren ayin düzenlemesine izin verilecek.

Yunanistan: Ülkeyi turizme açmak için planlar yapılıyor

Yunanistan'da ilk Covid-19 vakası 26 Şubat'ta tespit edildi ve hükümet hızla sokağa çıkma kısıtları getirdi. 28 Nisan'da Başbakan Kyriakos Mitsotakis, önlemlerin hafifletileceğini açıkladı.

Kiliseler bireysel dualar için 4 Mayıs'ta açılacak ve dini ayinlere 17 Mayıs'tan itibaren izin verilecek.

Okullar son sınıf öğrencileri için bugün açıldı. Öğrencilerin farklı günlerde okulları gitmeleri gibi ek önlemler getirildi.

Dükkanlar bugün yeniden açıldı ve AVM'ler ise 1 Haziran'da kapılarını açacak.

Kafe ve restoranların 1 Haziran'da açılmasına izin verilecek, ancak sadece dışarıda oturmaya ve sandalyeler arasına mesafe konarak hizmet verilmesine izin verilecek.

Yunan bilim insanları ülkeyi turizme açmak için alınacak önlemler üzerinde de çalışıyor. Kumsallar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Rusya: Kısıtları kaldırmaya hazır değil

Diğer Avrupa ülkelerinin tersine, Rusya'da salgın henüz zirveye varmadı ve geçen hafta her gün en az 10 bin yeni vaka tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtları henüz sonlandırılmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejilerini belirlemeleri konusunda yerel yöneticileri görevlendirdi.

Salgından en kötü etkilenen şehir olan Moskova'da sıkı kısıtlar 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

12 Mayıs'tan itibaren Moskova'da dükkanlarda ve toplu taşımada mask eve eldiven takmak zorunlu olacak.

Sadece gıda dükkanları ve ezcaneler açık. Moskova Valisi Sergey Sobyanin diğer dükkanları ve AVM'leri açmak için çok erken olduğunu söylüyor.

Okullar kapalı ve pek çok kişi evden çalışıyor. Yeniden açılmalarına dair henüz bir planlama yapılmadı. Moskova içerisinde ve şehirlerarası seyahatler önerilmiyor. Pek çok şehir polis kordonu altında ve sadece oturum izni olanların geçişine izin veriliyor.