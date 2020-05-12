Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak

2020 itibariyle Jandarma kursiyer ve personel alımlarında değişiklik yapıldı.

Yeni uygulamaya göre Jandarma Asayiş branşlı olarak alım olmayacak, komando branşında personel temin edilecek.

Komando ihtisası ve asayiş ihtisasi kollektif ve eş zamanlı olacak şekilde bir uygulamaya gidilecek. Yani kursiyer olan bir personel hem komando branşlı hem de asayiş branşlı olarak yetiştirilecektir.